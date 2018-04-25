Футболист Билялетдинов: ни за что на свете не пошёл бы к тренеру Карпину сейчас

Футболист литовского клуба «Тракай» Динияр Билялетдинов считает, что переход в московский «Спартак» был ошибкой из-за фигуры главного тренера Валерия Карпина.

«А дело не в «Спартаке». Я бы ни за что на свете не пошёл к тренеру Валерию Карпину. Сейчас. Не потому, что он плохой или я. А потому, что сработаться нереально. Не беру профессиональные качества. Мы просто разные люди с разными приоритетами. Вот и всё», — цитирует Билялетдинова Sport24.

Он также отметил, что футболисту очень важно попасть к тренеру, с которым он найдёт взаимопонимание.

«Когда постоянно идёт непонимание, и тебе уже ничего не хочется, и тренеру с тобой неохота возиться. Это подсознательно чувствуется. Очень важно попасть к своему тренеру. Но так мало кому счастливится», — добавил Билялетдинов.

Ранее российский полузащитник литовского «Тракая» Динияр Билялетдинов восстановился после травмы и готов вернуться на поле.