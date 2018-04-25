Арестован президент испанского футбольного клуба «Лас-Пальмас»

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Президент испанского футбольного клуба «Лас-Пальмас» Мигель Анхель Рамирес был арестован по подозрению в невыполнении социальных обязательств по делу от 2014 года.

Рамиреса задержала испанская полиция в аэропорту города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария на Канарских островах после того, как его частный самолёт прибыл из Майами, сообщает Marca.

Он обвиняется в том, что выплачивал сотрудникам сумму меньше зафиксированной в договоре.

Суд по делу Рамиреса назначен на 26 апреля.

Ранее в Великобритании болельщик, имя которого не называется, был задержан полицией за участие в беспорядках накануне первого полуфинального матча футбольной Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и итальянской «Ромой».

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