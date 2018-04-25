Арестован президент испанского футбольного клуба «Лас-Пальмас»
Рамиреса задержала испанская полиция в аэропорту города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария на Канарских островах после того, как его частный самолёт прибыл из Майами, сообщает Marca.
Он обвиняется в том, что выплачивал сотрудникам сумму меньше зафиксированной в договоре.
Суд по делу Рамиреса назначен на 26 апреля.
Ранее в Великобритании болельщик, имя которого не называется, был задержан полицией за участие в беспорядках накануне первого полуфинального матча футбольной Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и итальянской «Ромой».