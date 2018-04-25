Хоккеист Афиногенов продолжит карьеру на один сезон

Нападающий хоккейного клуба «Витязь» Максим Афиногенов принял решение продолжить карьеру на один сезон.

Действующий контракт 38-летнего хоккеиста с «Витязем» заканчивается 30 апреля.

«Единственное, что могу сказать о своём будущем, — я принял решение продолжить игровую карьеру на один сезон. Больше никакой конкретики. Всё просто: до 30 апреля у меня действующий контракт, а с 1 мая я буду вести переговоры с клубами», — цитирует Афиногенова Sport24.

Хоккеист также обозначил, с кем будем проводить переговоры о дальнейшем сотрудничестве.

«Это точно будет «Витязь», ну и другие команды, которые будут заинтересованы в моих услугах. Думаю, очень скоро вы узнаете какую-то официальную информацию», — сказал Афиногенов.

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