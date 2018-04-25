Шарапова: было очень тяжело принять решение о смене тренера

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Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, что ей было тяжело принять решение прекратить сотрудничество с тренером Свеном Грёнефельдом после поражения от японки Наоми Осаки на турнире в Индиан-Уэллсе.

«Думаю, что тот матч в Индиан-Уэллсе помог мне принять тяжёлое решение. Нет хорошего и подходящего времени для расставания, особенно когда ты так долго вместе работал с кем-то. Свен был замечательным наставником, которого я продолжаю очень уважать. Было очень тяжело принять такое решение. Но мы оба чувствовали, что настало время двигаться дальше», — цитирует Шарапову Insideout-Tennis.

Она также прокомментировала решение возобновить работу с Томасом Хогстедтом.

«У нас большая совместная история. Я побеждала с ним и проигрывала, он долго тренировал меня. Мне очень нравится, что он подробно комментирует мою игру», — цитирует Шарапову Insideout-Tennis.

Ранее сообщалось, что Шарапова довольна сотрудничеством с новым тренером, несмотря на поражение в Штутгарте.

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