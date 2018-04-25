Определились ещё два четвертьфиналиста плей-офф НБА

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Стали известны ещё два участника четвертьфинальных матчей плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Филадельфия Сиксерс» в пяти матчах разобрался с «Майами Хит» (счёт в серии — 4:1). В пятой игре первого раунда плей-офф «Филадельфия» на домашнем паркете одержала победу со счётом 104:91.

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Джей Джей Редик, набравший 27 очков.

В другой паре «Голден Стэйт Уорриорз» также в пяти матчах переиграл «Сан-Антонио Спёрс» (счёт в серии — 4:1). В заключительной встрече «Голден Стэйт» дома одержал верх со счётом 99:91. 

Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Сан-Антонио» Ламаркус Олдридж, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 12 подборов.

Ранее первой командой — четвертьфиналистом плей-офф НБА стала «Нью-Орлеан Пеликанс».

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