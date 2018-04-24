Кафельников: «Ливерпуль» сейчас играет, как «Спартак» в лучшие годы

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Двукратный победитель турниров Большого шлема, известный теннисист Евгений Кафельников поделился впечатлениями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Ромой».

«Если бы Мохамед Салах играл в «Спартаке» сейчас, он бы трансферную цену Кирилла Комбарова и Дениса Глушакова поднял на «космический» уровень. «Ливерпуль» сейчас играет, как «Спартак» в лучшие годы», — написал Кафельников в своём Twitter.

Ранее сообщалось, что дубль Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Рому» в полуфинале Лиги чемпионов.

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