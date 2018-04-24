Кафельников: «Ливерпуль» сейчас играет, как «Спартак» в лучшие годы

Двукратный победитель турниров Большого шлема, известный теннисист Евгений Кафельников поделился впечатлениями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Ромой».

«Если бы Мохамед Салах играл в «Спартаке» сейчас, он бы трансферную цену Кирилла Комбарова и Дениса Глушакова поднял на «космический» уровень. «Ливерпуль» сейчас играет, как «Спартак» в лучшие годы», — написал Кафельников в своём Twitter.

Если бы Салах играл в Спартаке сейчас,он бы трансферную цену Комбарова и Глушакова поднял бы на "космический" уровень🙈😂 — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 24 апреля 2018 г.

Ливерпуль сейчас играет как Спартак в лучшие годы🙈😂 — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 24 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что дубль Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Рому» в полуфинале Лиги чемпионов.