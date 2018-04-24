Кафельников: «Ливерпуль» сейчас играет, как «Спартак» в лучшие годы
«Если бы Мохамед Салах играл в «Спартаке» сейчас, он бы трансферную цену Кирилла Комбарова и Дениса Глушакова поднял на «космический» уровень. «Ливерпуль» сейчас играет, как «Спартак» в лучшие годы», — написал Кафельников в своём Twitter.
Если бы Салах играл в Спартаке сейчас,он бы трансферную цену Комбарова и Глушакова поднял бы на "космический" уровень🙈😂— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 24 апреля 2018 г.
Ливерпуль сейчас играет как Спартак в лучшие годы🙈😂— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 24 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что дубль Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Рому» в полуфинале Лиги чемпионов.