Форвард «Рейнджерс» Наместников, скорее всего, не поможет сборной России на ЧМ по хоккею

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников с большой долей вероятности пропустит чемпионат мира, который стартует 4 мая в Дании, из-за проблем со здоровьем.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агента игрока Дэна Мильштейна.

Отмечается, что Наместников получил вызов в сборную России по хоккею для подготовки к ЧМ, но остался залечивать травму в расположении «Рейнджерс».

«Врачи два дня назад сказали, что для восстановления нужно где-то две-три недели. К сожалению, процесс затягивается. На данный момент шанс сыграть на чемпионате мира мизерный. Скорее всего, он не едет», — добавил агент.

Ранее сообщалось, что победитель зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане Илья Ковальчук не сыграет за сборную России на ЧМ по хоккею в Дании.

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