Президент «Ромы» рассказал, что в «Ливерпуле» боялись переплатить за Салаха
«У нас было несколько предложений по Салаху, но он хотел вернуться в Англию, чтобы показать, на что способен. Помню, когда обговорили всё с владельцем «Ливерпуля» Джоном Генри, он всё суетился и спрашивал: «Мы переплатили? Да, безусловно, мы переплатили». Тогда я не выдержал и сказал: «Хочешь, я куплю тебе обед, если это заставит тебя успокоиться?» — приводит слова Палотты ESPN.
Салах перешёл в «Ливерпуль» за €42 млн летом 2017 года. В нынешнем сезоне он провёл за мерсисайдцев 46 матчей во всех турнирах и забил 41 гол.
Ранее сообщалось, что Салах признан игроком года в Английской премьер-лиге.