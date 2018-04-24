Президент «Ромы» рассказал, что в «Ливерпуле» боялись переплатить за Салаха

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Президент «Ромы» Джеймс Паллотта рассказал, что руководство «Ливерпуля» во время переговоров по трансферу нападающего Мохамеда Салаха боялось, что переплачивает за игрока.

«У нас было несколько предложений по Салаху, но он хотел вернуться в Англию, чтобы показать, на что способен. Помню, когда обговорили всё с владельцем «Ливерпуля» Джоном Генри, он всё суетился и спрашивал: «Мы переплатили? Да, безусловно, мы переплатили». Тогда я не выдержал и сказал: «Хочешь, я куплю тебе обед, если это заставит тебя успокоиться?» — приводит слова Палотты ESPN.

Салах перешёл в «Ливерпуль» за €42 млн летом 2017 года. В нынешнем сезоне он провёл за мерсисайдцев 46 матчей во всех турнирах и забил 41 гол.

Ранее сообщалось, что Салах признан игроком года в Английской премьер-лиге.

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