Главный тренер «Баварии»: мне очень нравится, как «Реал» играет под руководством Зидана

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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Некоторые тренеры никогда не добираются до таких матчей. Я человек скромный, подхожу к этим играм без эмоций. Хотя во время матча они, конечно, будут. Это будет спектакль для всех футбольных болельщиков», — приводит слова Хайнкеса пресс-служба турнира.

Он отметил, что в своё время ему приходилось противостоять таким тренерам, как Йохан Кройфф и Марчело Липпи.

«Что касается Зинедина Зидана, то мне очень нравится, как «Реал» играет под его руководством», — добавил специалист.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» пройдёт в Мюнхене 25 апреля. Ответная игра состоится 1 мая в Мадриде.

Ранее сообщалось, что издание France Football извинилось перед Андресом Иньестой за то, что не вручило ему «Золотой мяч».

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