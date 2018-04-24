Экс-футболист «Зенита» оценил шансы «Локомотива» стать чемпионом РФПЛ

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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Булавин оценил шансы «Локомотива» завоевать золотые медали чемпионата России.

«Думаю, что команда Сёмина уже не отдаст первое место, — причём сужу я именно по фигуре главного тренера. Сёмин и в игроцкие годы был бойцом, и в качестве наставника не сбавил в этом — проигрывать он явно не любит», — приводит слова Булавина «Газета.Ru».

Бывший футболист отметил, что «Локомотив» в текущем сезоне часто выигрывал не за счёт приличной игры, а благодаря самоотверженности и самоотдаче.

Ранее Геркус рассказал, что может помешать «Локомотиву» выиграть чемпионат России по футболу.

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