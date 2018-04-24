Россиянка Звонарёва обыграла Керкхове на старте турнира ITF в Цюаньчжоу

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема» россиянка Вера Звонарёва вышла во второй круг турнира Международной федерации тенниса (ITF), который проходит в китайском Цюаньчжоу.

В первом матче соревнований она одержала победу над спортсменкой из Нидерландов Лесли Керкхове со счётом 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут.

За выход в четвертьфинал Звонарёва поборется с американкой Дэниеллой Лао.

Ранее сообщалось, что Касаткина уступила словачке Рыбариковой на старте турнира WTA в Штутгарте.