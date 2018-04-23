Нападающий «Краснодара» Игнатьев стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА

Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Иван Игнатьев стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА сезона-2017/18.

Игнатьев забил десять голов в пяти матчах Юношеской лиги УЕФА. Второе место разделили ещё один россиянин Александр Руденко из московского «Спартака», Карлес Перес из «Барселоны» и Дани Гомес из мадридского «Реала».

«Краснодар» завершил борьбу в рамках турнира в феврале в стыковом матче плей-офф, уступив по пенальти «Реалу».

Ранее каталонская «Барселона» одержала разгромную победу над лондонским «Челси» в финале Юношеской лиги УЕФА.