Нападающий «Краснодара» Игнатьев стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА

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Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Иван Игнатьев стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА сезона-2017/18.

Игнатьев забил десять голов в пяти матчах Юношеской лиги УЕФА. Второе место разделили ещё один россиянин Александр Руденко из московского «Спартака», Карлес Перес из «Барселоны» и Дани Гомес из мадридского «Реала».

«Краснодар» завершил борьбу в рамках турнира в феврале в стыковом матче плей-офф, уступив по пенальти «Реалу».

Ранее каталонская «Барселона» одержала разгромную победу над лондонским «Челси» в финале Юношеской лиги УЕФА.

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