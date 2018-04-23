Тренерский штаб сборной России вызвал ещё одного хоккеиста ЦСКА для подготовки к ЧМ
Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
⚡ Штаб сборной вызвал еще одного защитника - игрока ЦСКА Алексея Марченко#КраснаяМашина#НоваяСборка— Хоккей России (@russiahockey) 23 апреля 2018 г.
После завершения финальной серии Кубка Гагарина в команду были вызваны 10 игроков ЦСКА и четыре представителя «Ак Барса».
Ранее сообщалось, что защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров вызван в сборную России по хоккею.