Тренерский штаб сборной России вызвал ещё одного хоккеиста ЦСКА для подготовки к ЧМ

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Тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал в расположение команды для подготовки к чемпионату мира защитника московского ЦСКА Алексея Марченко.

Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

После завершения финальной серии Кубка Гагарина в команду были вызваны 10 игроков ЦСКА и четыре представителя «Ак Барса».

Ранее сообщалось, что защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров вызван в сборную России по хоккею.

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