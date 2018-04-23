Тренерский штаб сборной России вызвал ещё одного хоккеиста ЦСКА для подготовки к ЧМ

Тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал в расположение команды для подготовки к чемпионату мира защитника московского ЦСКА Алексея Марченко.

Об этом сообщает пресс-служба национальной команды. ⚡ Штаб сборной вызвал еще одного защитника - игрока ЦСКА Алексея Марченко#КраснаяМашина#НоваяСборка — Хоккей России (@russiahockey) 23 апреля 2018 г. После завершения финальной серии Кубка Гагарина в команду были вызваны 10 игроков ЦСКА и четыре представителя «Ак Барса». Ранее сообщалось, что защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров вызван в сборную России по хоккею.