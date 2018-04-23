Велогонка «Пять колец Москвы» начнётся с минуты молчания в память о Плужниковой
Международная веломногодневка «Пять колец Москвы» начнётся с минуты молчания в память о погибшей велогонщице Лидии Плужниковой.
Об этом РИА Новости сообщил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.
Веломногодневка «Пять колец Москвы» пройдёт со 2 по 6 мая.
Ранее сообщалось, что сбивший велогонщицу Плужникову несовершеннолетний водитель дал подписку о невыезде.
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