Велогонка «Пять колец Москвы» начнётся с минуты молчания в память о Плужниковой

Международная веломногодневка «Пять колец Москвы» начнётся с минуты молчания в память о погибшей велогонщице Лидии Плужниковой.

Об этом РИА Новости сообщил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов. Веломногодневка «Пять колец Москвы» пройдёт со 2 по 6 мая. Ранее сообщалось, что сбивший велогонщицу Плужникову несовершеннолетний водитель дал подписку о невыезде.