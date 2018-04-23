Рублёв поднялся на 31-е место в рейтинге ATP

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый 23 апреля рейтинг спортсменов.

Первое место занимает испанец Рафаэль Надаль, второе — швейцарец Роджер Федерер. На третью строчку поднялся немец Александр Зверев, потеснивший хорвата Марина Чилича, сообщает сайт ATP.

Россиянин Андрей Рублёв поднялся с 33-го на 31-е место в рейтинге. Улучшили позиции в рейтинге Карен Хачанов (37-е место), Даниил Медведев (48-е) и Евгений Донской (86-е место). Михаил Южный потерял три позиции и теперь замыкает первую сотню рейтинга.

Ранее Женская теннисная ассоциация (WTA) 23 апреля опубликовала обновлённый рейтинг спортсменок.

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