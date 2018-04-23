Нигматуллин не рассчитывает увидеть Глушакова в стартовом составе «Спартака» на матче с «Ахматом»

Бывший вратарь «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин считает, что капитану красно-белых Денису Глушакову нужно снова завоевать доверие главного тренера Массимо Карреры.

Он отметил, что не рассчитывает увидеть Глушакова в стартовом составе «Спартака» на матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги с грозненским «Ахматом».

«Если он и получит шанс в этой игре, то максимум во втором тайме при выходе на замену. Всегда так было и всегда так будет: если сыграл неудачный матч, следующий нужно начать со скамейки», — цитирует Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

Ранее бывший главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха поделился мнением, стоит ли главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере выпускать на поле в матче с «Ахматом» полузащитника Дениса Глушакова, учитывая моральное состояние игрока.