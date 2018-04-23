Светлов стал новым главным тренером хоккейного клуба «Адмирал»

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Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» из Владивостока объявил о назначении Сергея Светлова на должность главного тренера.

Контракт с 57-летним специалистом рассчитан на один год, сообщает пресс-служба «Адмирала». Светлов также будет ответственен за выбор помощников.

Олег Леонтьев, выполнявший обязанности главного тренера клуба в конце сезона-2017/18, оставит этот пост.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Государственной думы России Вячеслав Фетисов выразил уверенность, что владивостокский «Адмирал» и хабаровский «Амур» не будут исключены из состава участников КХЛ.

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