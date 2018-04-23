Защитник «Колорадо» Задоров вызван в сборную России по хоккею

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Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что российский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров вызван на сбор национальной команды для подготовки к чемпионату мира, который пройдёт в Дании.

Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

«Колорадо» прекратил борьбу за Кубок Стэнли, уступив «Нэшвилл Предаторз» по итогам шести матчей первого раунда.

Ранее тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал защитника клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Ивана Проворова в расположение команды для подготовки к чемпионату мира.

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