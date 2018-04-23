Защитник «Колорадо» Задоров вызван в сборную России по хоккею
Об этом сообщает пресс-служба ФХР.
⚡️ Штаб национальной сборной вызвал защитника "Колорадо" Никиту Задорова#КраснаяМашина#НоваяСборка— Хоккей России (@russiahockey) 23 апреля 2018 г.
«Колорадо» прекратил борьбу за Кубок Стэнли, уступив «Нэшвилл Предаторз» по итогам шести матчей первого раунда.
Ранее тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал защитника клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Ивана Проворова в расположение команды для подготовки к чемпионату мира.