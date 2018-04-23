Тренер «Ювентуса» после матча с «Наполи» назвал ужасной игру обеих команд

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Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги матча 34-го тура чемпионата Италии с «Наполи», в котором его команда потерпела поражение с минимальным счётом.

«Это была ужасная игра в исполнении обеих команд. Практически не было ударов по воротам. Мы испытывали трудности. В концовке «Ювентусу» следовало играть более осторожно, а не пропускать со стандарта. Это была очная встреча двух конкурентов в борьбе за чемпионство, и в таких эпизодах, как стандарт на последних минутах, может случиться всякое», — приводит слова Аллегри Mediaset Premium.

Специалист отметил, что команда после однодневного отдыха начнёт подготовку в решающему, по его мнению, матчу сезона — с миланским «Интером».

«Мы всё ещё лидируем в таблице. Впереди четыре матча, посмотрим, что будет. «Наполи» заслуживает похвалы за свою победу, но в этом матче почти не было никаких голевых моментов», — добавил Аллегри.

Ранее сообщалось, что тренер «Наполи» показал неприличный жест фанатам «Ювентуса».

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