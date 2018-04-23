«Атлетико» сыграл вничью в матче чемпионата Испании по футболу перед полуфинальной встречей в ЛЕ с «Арсеналом»

Мадридский «Атлетико» не сумел обыграть «Бетис» в матче 34-го тура испанской Ла Лиги.

Встреча, прошедшая в столице страны, завершилась нулевой ничьей.

Подопечные Диего Симеоне прервали шестиматчевую победную серию. В настоящий момент они занимают второе место в турнирной таблице Примеры.

26 апреля «Атлетико» сыграет первый полуфинальный поединок Лиги Европы с лондонским «Арсеналом» в гостях.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Севильи» посетовал на «инопланетян» в составе «Барселоны».