«Атлетико» сыграл вничью в матче чемпионата Испании по футболу перед полуфинальной встречей в ЛЕ с «Арсеналом»
Встреча, прошедшая в столице страны, завершилась нулевой ничьей.
Подопечные Диего Симеоне прервали шестиматчевую победную серию. В настоящий момент они занимают второе место в турнирной таблице Примеры.
26 апреля «Атлетико» сыграет первый полуфинальный поединок Лиги Европы с лондонским «Арсеналом» в гостях.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Севильи» посетовал на «инопланетян» в составе «Барселоны».