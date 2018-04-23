«Атлетико» сыграл вничью в матче чемпионата Испании по футболу перед полуфинальной встречей в ЛЕ с «Арсеналом»

Короткая ссылка
Мадридский «Атлетико» не сумел обыграть «Бетис» в матче 34-го тура испанской Ла Лиги.

Встреча, прошедшая в столице страны, завершилась нулевой ничьей.

Подопечные Диего Симеоне прервали шестиматчевую победную серию. В настоящий момент они занимают второе место в турнирной таблице Примеры.

26 апреля «Атлетико» сыграет первый полуфинальный поединок Лиги Европы с лондонским «Арсеналом» в гостях.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Севильи» посетовал на «инопланетян» в составе «Барселоны».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных