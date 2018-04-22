Семак: «Уфа» не испытывает страха перед топовыми командами
Если бы «Спартак» победил в Кубке России, то «Уфа», заняв шестое место в чемпионате, выступила бы в Лиге Европы в следующем сезоне.
«Конечно, нечего это скрывать. Для нашей команды было важно хотя бы чувствовать возможность борьбы за что-то существенное, как Лига Европы. Здорово, что ребята прочувствовали такое», — цитирует Семака «Чемпионат».
После ничейного матча с «Локомотивом» он отметил, что уфимская команда не испытывает страха перед командами из первой пятёрки Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
«Мы прекрасно понимаем, что для прогресса нужно играть на 100% каждую игру. Иногда получается, сегодня качество было чуть ниже. Страха перед топами нет, и это плюс»
Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Уфа» не открыли счёт в матче 27-го тура РФПЛ.