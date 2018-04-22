Семак: «Уфа» не испытывает страха перед топовыми командами

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Главный тренер «Уфы» Сергей Семак заявил, что команда расстроилась из-за поражения «Спартака» в розыгрыше Кубка России.

Если бы «Спартак» победил в Кубке России, то «Уфа», заняв шестое место в чемпионате, выступила бы в Лиге Европы в следующем сезоне. 

«Конечно, нечего это скрывать. Для нашей команды было важно хотя бы чувствовать возможность борьбы за что-то существенное, как Лига Европы. Здорово, что ребята прочувствовали такое», — цитирует Семака «Чемпионат».

После ничейного матча с «Локомотивом» он отметил, что уфимская команда не испытывает страха перед командами из первой пятёрки Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). 

«Мы прекрасно понимаем, что для прогресса нужно играть на 100% каждую игру. Иногда получается, сегодня качество было чуть ниже. Страха перед топами нет, и это плюс»

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Уфа» не открыли счёт в матче 27-го тура РФПЛ.

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