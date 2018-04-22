Россиянин Маликов не смог стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA

Россиянин Павел Маликов не сумел завоевать звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в весовой категории до 61,23 кг и защитить титул интерконтинентального чемпиона Всемирной боксёрской организации (WBO).

Об этом сообщает ТАСС. В поединке с индонезийцем Даудом Йорданом Маликов потерпел первое в своей карьере поражение. До боя он занимал 13-е место в рейтинге WBA. Йордан находится на 6-й позиции. Ранее сообщалось, что российский боксёр Сергей Кузьмин нокаутировал американца Джеремайю Карпенси.