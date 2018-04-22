Россиянин Маликов не смог стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA

Короткая ссылка
Россиянин Павел Маликов не сумел завоевать звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в весовой категории до 61,23 кг и защитить титул интерконтинентального чемпиона Всемирной боксёрской организации (WBO).

Об этом сообщает ТАСС.

В поединке с индонезийцем Даудом Йорданом Маликов потерпел первое в своей карьере поражение.

До боя он занимал 13-е место в рейтинге WBA. Йордан находится на 6-й позиции.

Ранее сообщалось, что российский боксёр Сергей Кузьмин нокаутировал американца Джеремайю Карпенси.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Бокс/ММА
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных