Губернатор Ленинградской области пообещал футболистам «Тосно» погасить задолженность по зарплатам

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с футболистами «Тосно» пообещал им погасить задолженность по зарплатам.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«От имени всех жителей Ленинградской области хотелось бы поблагодарить вас за выход в финал Кубка России. Приехал я с одной целью — поговорить о будущем команды. Первое, что хочу сказать: задолженность, которая есть по заработной плате, будет покрыта», — сказал Дрозденко.

Он отметил, что в клубе будут происходить изменения юридического характера. Кроме того, губернатор выразил надежду, что в «Тосно» придут компании, которые смогут поддержать команду.

«Очень важно, не скрою, удержаться в Премьер-лиге. Сохраните тот бойцовский дух, который у вас есть на сегодняшний день», — добавил Дрозденко.

Он подчеркнул, что основной задачей руководителей клуба является формирование пула либо учредителей, либо инвесторов, либо рекламодателей.

Ранее сообщалось, что «Амкар» одержал уверенную победу над «Тосно» в матче РФПЛ.