Камельзон: была бы в команде Касаткина, расклад был бы другим

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Бывший теннисист и заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал поражение национальной команды в матче Кубка Федерации с Латвией.

«Была бы в команде Дарья Касаткина, расклад был бы другим. Не утверждаю, что обязательно победили бы, но матчи сложились бы по-другому. К чести Латвии, Елена Остапенко и Анастасия Севастова здорово провели свои матчи, сделали всё, что могли, и даже не довели дело до пары», — приводит слова Камельзона РИА Новости.

Он отметил, что Екатерина Макарова провела оба матча «как под копирку», допуская одни и те же ошибки.

«Наши девочки старались, делали всё, что могли. У нас растёт талантливая молодёжь, да и эта команда ещё не состарилась. Совместными усилиями мы сможем восстановить свои позиции», — подытожил специалист.

Ранее Анастасия Севастова рассказала, что помогло ей обыграть Екатерину Макарову на Кубке Федерации.

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