Бышовец: если бы Дзюба играл с такими же мотивацией и настроем раньше, Манчини от него не отказался бы

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец высказал мнение об игре нападающего тульского «Арсенала» Артёма Дзюбы в матче с санкт-петербургским «Зенитом».

«Дзюба вышел на поле сверхмотивированным. Нет, он не хотел как-то отомстить Роберто Манчини, здесь вопрос стоит шире. Он хотел показать, что достоин места в «Зените» и в сборной России», — приводит слова Бышовца «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что зачастую игроки, которых отдают в аренду, здорово себя проявляют в матчах со своими командами, и в качестве примера привёл гол Олега Шатова за «Краснодар».

«Если бы Дзюба играл с такой же мотивацией, настроем раньше, думаю, Манчини от него не отказался бы. Дзюба сегодня проявил себя как лидер. Ранее ему это было несвойственно, а в этом матче Артём задавал тон», — добавил эксперт.

Ранее Миодраг Божович высказал мнение, что Дзюба заслуживает вызова в сборную России.

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