Теннисистка Севастова рассказала, что помогло ей обыграть Макарову на Кубке Федерации

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова рассказала, что помогло ей одержать победу над россиянкой Екатериной Макаровой в четвёртом матче второй Мировой группы между сборными России и Латвии.

«Мне кажется, что обыграть Катю Макарову мне помогло то, что я смотрела предыдущий матч, когда она играла с Алёной Остапенко. Ещё я начала матч по-другому, в отличие от Дубая. Да и в принципе на грунте мне легче с ней играть, в тот раз я проиграла ей на харде. Она отлично играет в теннис, и мне всегда было трудно с ней играть. В этот раз я боролась до конца, и это тоже было важно», — приводит слова Севастовой пресс-служба Федерации тенниса России.

Ранее сообщалось, что сборная России по теннису вылетела в региональную зону Кубка Федерации.