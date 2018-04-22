Тренер «СКА-Хабаровска»: у меня нет претензий к ребятам — все старались
«Неплохо смотрелись в атаке. Как обычно, не хватало завершающего удара. У меня нет претензий к ребятам — все старались. Делали что могли. Сделали много прострелов, наносили удары. Ну и в обороне пытались сыграть надёжно. Считаю, наша команда не заслуживала этого поражения», — приводит слова Передни Sport24.
Он отметил, что у клуба пока нет никаких глобальных планов в связи с потерей шансов на сохранение прописки в РФПЛ.
«Будем разговаривать с руководством, какие задачи у команды. Ближайшая задача — восстановление команды. Проходных матчей у нас точно не будет», — добавил специалист.
Ранее сообщалось, что «СКА-Хабаровск» потерял шансы на сохранение прописки в РФПЛ.