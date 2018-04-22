Футболист «Спартака» Ещенко извинился перед болельщиками за поражение в Кубке России

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко извинился перед болельщиками за поражение в Кубке России, а также высказался о шансах команды защитить титул чемпиона Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Хотел бы извиниться перед болельщиками. Мы очень хотели победить. Мечтали выиграть Кубок. Я трижды играл в финале этого турнира и рассчитывал в этот раз не только дойти до него, но и выступить там успешно. Хотел взять трофей. К большому сожалению, не удалось», — приводит слова Ещенко пресс-служба «Спартака».

Он отметил, что ситуация в борьбе за победу в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) серьёзно осложнилась.

«Настроение не очень хорошее, что тут говорить. Какие у нас теперь шансы? Но пока мы не проиграли, будем бороться до конца», — добавил защитник.

Ранее сообщалось, что «Спартак» поздравил Массимо Карреру с днём рождения.