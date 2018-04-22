Главный тренер «Севильи» посетовал на «инопланетян» в составе «Барселоны»

Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Барселоны» в финальном матче Кубка Испании по футболу.

«Барселона» превосходила нас во всём, у них большой опыт игры в финалах. У них были «инопланетяне», которые играли на очень высоком уровне. Мы действовали слишком робко, после первого пропущенного гола попытались изменить ситуацию, создавали моменты, но «Барса» полностью контролировала ход игры», — цитирует Монтеллу РИА Новости со ссылкой на AFP.

Он отдельно выделил игру полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты, а также принёс извинения болельщикам «Севильи».

Ранее Иньеста сказал, когда сообщит решение о продолжении карьеры.