Главный тренер «Севильи» посетовал на «инопланетян» в составе «Барселоны»
«Барселона» превосходила нас во всём, у них большой опыт игры в финалах. У них были «инопланетяне», которые играли на очень высоком уровне. Мы действовали слишком робко, после первого пропущенного гола попытались изменить ситуацию, создавали моменты, но «Барса» полностью контролировала ход игры», — цитирует Монтеллу РИА Новости со ссылкой на AFP.
Он отдельно выделил игру полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты, а также принёс извинения болельщикам «Севильи».
Ранее Иньеста сказал, когда сообщит решение о продолжении карьеры.