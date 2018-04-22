Шайба Кузнецова и два очка Орлова помогли «Вашингтону» победить «Коламбус» в пятом матче серии плей-офф НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» дома одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Вашингтона» в основное время шайбы забросили Ларс Никлас Бекстрём (14-я минута), Евгений Кузнецов (24-я) и Ти Джей Оши (37-я). На 73-й минуте Бекстрём оформил дубль. Российский защитник Дмитрий Орлов отметился двумя результативными передачами.

У «Коламбуса» дважды отличился Мэтт Калверт (11-я и 24-я), а также забил Оливер Бьоркстранн (43-я). Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 25 бросков по своим воротам.

«Вашингтон» одержал третью победу подряд и повёл в серии до четырёх побед со счётом 3:2. Следующий матч состоится в Коламбусе 23 апреля.

Ранее «Тампа-Бэй Лайтнинг» в родных стенах победил «Нью-Джерси Дэвилз» в пятом матче серии и вышел во второй круг плей-офф НХЛ.