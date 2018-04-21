Агент: Фернандеш хочет продлить контракт с «Локомотивом»

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Полузащитник Мануэл Фернандеш хочет продлить контракт с клубом Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Локомотив».

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на агента Паулу Барбозу, представляющего интересы футболиста.

«Шансы высоки, но сейчас идут переговоры. Хотелось бы остаться подольше в «Локомотиве», Фернандеш способен ещё играть на высоком уровне. Поэтому речь идёт о продлении контракта. Деталей раскрывать не буду», — отметил агент.

Фернандеш защищает цвета железнодорожников с 2014 года. В текущем чемпионате РФПЛ он провёл 25 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РФПЛ.

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