Агент: Фернандеш хочет продлить контракт с «Локомотивом»
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на агента Паулу Барбозу, представляющего интересы футболиста.
«Шансы высоки, но сейчас идут переговоры. Хотелось бы остаться подольше в «Локомотиве», Фернандеш способен ещё играть на высоком уровне. Поэтому речь идёт о продлении контракта. Деталей раскрывать не буду», — отметил агент.
Фернандеш защищает цвета железнодорожников с 2014 года. В текущем чемпионате РФПЛ он провёл 25 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РФПЛ.