Сборная России по хоккею потерпела второе поражение подряд на Чешских играх, уступив Финляндии

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Во втором матче чешского этапа Евротура сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии со счётом 1:2.

Заброшенной шайбой в составе российской команды отметился нападающий Никита Гусев.

Это поражение стало для сборной России вторым в двух поединках чешского этапа Евротура. В заключительной игре турнира, запланированной на воскресенье, 22 апреля, команда Ильи Воробьёва встретится с хозяевами соревнований.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Василий Кошечкин сыграет за сборную России в одном из матчей чешского этапа Евротура.

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