Сборная России по хоккею потерпела второе поражение подряд на Чешских играх, уступив Финляндии
Заброшенной шайбой в составе российской команды отметился нападающий Никита Гусев.
Это поражение стало для сборной России вторым в двух поединках чешского этапа Евротура. В заключительной игре турнира, запланированной на воскресенье, 22 апреля, команда Ильи Воробьёва встретится с хозяевами соревнований.
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Василий Кошечкин сыграет за сборную России в одном из матчей чешского этапа Евротура.