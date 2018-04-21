Сборная России по хоккею потерпела второе поражение подряд на Чешских играх, уступив Финляндии

Во втором матче чешского этапа Евротура сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии со счётом 1:2.

Заброшенной шайбой в составе российской команды отметился нападающий Никита Гусев.

Это поражение стало для сборной России вторым в двух поединках чешского этапа Евротура. В заключительной игре турнира, запланированной на воскресенье, 22 апреля, команда Ильи Воробьёва встретится с хозяевами соревнований.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Василий Кошечкин сыграет за сборную России в одном из матчей чешского этапа Евротура.