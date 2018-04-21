Матерацци считает, что в сборной Италии Манчини придётся доказывать, что он достоин своих тренерских достижений

Бывший защитник миланского «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци высказал мнение о возможном назначении главного тренера «Зенита» Роберто Манчини на пост наставника национальной сборной страны.

«Он сделал шаг в направлении работы со сборной Италии, и теперь ему предстоит доказать, что он достоин всего того, что добился в своей тренерской карьере», — приводит слова Матерацци RMC Sport.

Матерацци играл под руководством Манчини в «Интере» с 2004 по 2008 годы. За этот период команда трижды выиграла Серию А, и по два раза Кубок и Суперкубок Италии.

Ранее итальянские СМИ назвали имя возможного сменщика Манчини в «Зените».