Хоккеист ЦСКА Телегин: мы не мальчики для битья

Короткая ссылка
Нападающий московского ЦСКА Иван Телегин прокомментировал поражение от казанского «Ак Барса» в четвёртом матче серии финала Кубка Гагарина.

«Нужно было продолжать играть. Мы же не мальчики для битья, мы должны выходить на каждый матч, какой бы счёт в серии ни был. Это финал Кубка Гагарина, каждый матч нужно играть как последний. Отступать уже некуда», — приводит слова Телегина РИА Новости.

Он отметил, что команде не нужно ничего придумывать, а просто реализовывать свои голевые моменты.

«Ак Барс» забивает с контратак, мы проваливаемся. Нужно играть в каких-то моментах хладнокровнее, не проваливаться в атаке», — добавил хоккеист.

Ранее Игорь Никитин заявил, что ЦСКА допустил ошибку, которая переломила ход матча с «Ак Барсом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных