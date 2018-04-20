Усманов: очень печальный день в истории лондонского «Арсенала»
«Сегодня очень печальный день в истории футбольного клуба «Арсенал», день, когда клуб объявил об уходе своего легендарного и преданного менеджера. Моё многолетнее восхищение Арсеном Венгером не секрет; он произвёл революцию в нашем знаменитом клубе», — приводит слова Усманова РИА Новости.
Он отметил, что Венгер олицетворяет ценности, определяющий «Арсенал» как организацию — порядочность, класс и традиции.
«Наследие Арсена Венгера, несомненно являющегося одним из лучших европейских тренеров всех времён, будет продолжать жить долгие годы, и я желаю ему всего наилучшего. И, естественно, я желаю наследнику Арсена Венгера продолжать его традиции и побеждать на футбольном поле», — подытожил бизнесмен.
Ранее Андрей Аршавин прокомментировал решение Венгера уйти в отставку по окончании сезона-2017/18.