Президент Лиги 1 рассказал, что в контракте Неймара с ПСЖ нет суммы отступных
«В договоре, который зарегистрирован в Лиге и является официальным, нет опции выкупа игрока за определённую сумму. Более того, это запрещено правилами французской лиги», — приводит слова Жюллиота Marca.
Он отметил, что клубы, согласно правилам Лиги 1, не могут вводить в контракты какие-либо защитные оговорки и возможности для расторжения контракта в одностороннем порядке.
Ранее Неймар назвал приблизительную дату восстановления после травмы.