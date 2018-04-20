Президент Лиги 1 рассказал, что в контракте Неймара с ПСЖ нет суммы отступных

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Президент Лиги 1 — высшего дивизиона чемпионата Франции по футболу — Дидье Жюллиот рассказал, что в контракте бразильского форварда Неймара с «Пари Сен-Жермен» не указана сумма отступных за право выкупа игрока.

«В договоре, который зарегистрирован в Лиге и является официальным, нет опции выкупа игрока за определённую сумму. Более того, это запрещено правилами французской лиги», — приводит слова Жюллиота Marca.

Он отметил, что клубы, согласно правилам Лиги 1, не могут вводить в контракты какие-либо защитные оговорки и возможности для расторжения контракта в одностороннем порядке.

Ранее Неймар назвал приблизительную дату восстановления после травмы.

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