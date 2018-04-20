ФИФА обсудила с агентами возможные изменения в системе футбольных посредников

Короткая ссылка
Международная федерация футбола (ФИФА) провела консультативный семинар по работе с посредниками и футбольными агентами.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, целью семинара стало обсуждение с агентами вопроса возможных изменений в системе футбольных посредников.

В мероприятии приняли участие такие известные агенты, как Мино Райола, Джонатан Барнетт, Роб Янсен, Джон Смит, Ли Шень и другие.

Ранее сообщалось, что ФИФА оштрафовала три европейских клуба за нарушения при трансферах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных