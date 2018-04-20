ФИФА обсудила с агентами возможные изменения в системе футбольных посредников
Международная федерация футбола (ФИФА) провела консультативный семинар по работе с посредниками и футбольными агентами.
Как сообщает пресс-служба ФИФА, целью семинара стало обсуждение с агентами вопроса возможных изменений в системе футбольных посредников.
В мероприятии приняли участие такие известные агенты, как Мино Райола, Джонатан Барнетт, Роб Янсен, Джон Смит, Ли Шень и другие.
Ранее сообщалось, что ФИФА оштрафовала три европейских клуба за нарушения при трансферах.
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