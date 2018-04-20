Газзаев: я очень хочу, чтобы большая и насыщенная карьера Венгера закончилась на мажорной ноте — победе в ЛЕ

Заместитель председателя Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев прокомментировал решение главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера покинуть клуб по окончании сезона-2017/18.

«У Арсена Венгера выдалась фантастическая карьера. Он проработал 20 с лишним лет на высоком уровне в одном из ведущих клубов Англии, поэтому с точки зрения профессионализма и личных качеств он всегда был на высоком уровне», — приводит слова Газзаева Sport24.

Он отметил, что Венгер очень отзывчивый и приятный в общении человек.

«Хочется ему пожелать, чтобы он в этом году выиграл Лигу Европы. Я очень хочу, чтобы его большая и насыщенная карьера закончилась на мажорной ноте. Это было бы прекрасно. К сожалению, вечного ничего не бывает. Желаю ему крепкого здоровья, семейного благополучия», — добавил бывший тренер ЦСКА.

Ранее Венгер рассказал, кто может сменить его на посту главного тренера «Арсенала».