В ЦСКА рассказали о предполагаемой прибыли с товарищеского матча между сборными России и Турции по футболу
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммерческого директора клуба Андрея Зарубьяна.
«Работа фан-шопа в день матча сборной — это маленькое подспорье. В данном случае речь идёт только о доходе от аренды стадиона. Сколько заплатит РФС, говорить не могу, это конфиденциальная информация», — сказал он.
Встреча между сборными России и Турции пройдёт 5 июня на «ВЭБ-Арене».
Ранее агент рассказал о возможном переходе Головина в «Арсенал» после отставки Венгера.