В ЦСКА рассказали о предполагаемой прибыли с товарищеского матча между сборными России и Турции по футболу

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RT
Московский футбольный клуб ЦСКА получит прибыль с товарищеского матча между сборными России и Турции по футболу только за счёт аренды стадиона.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммерческого директора клуба Андрея Зарубьяна.

«Работа фан-шопа в день матча сборной — это маленькое подспорье. В данном случае речь идёт только о доходе от аренды стадиона. Сколько заплатит РФС, говорить не могу, это конфиденциальная информация», — сказал он.

Встреча между сборными России и Турции пройдёт 5 июня на «ВЭБ-Арене».

Ранее агент рассказал о возможном переходе Головина в «Арсенал» после отставки Венгера.

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