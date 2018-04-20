В РФС рассказали о дополнительных санкциях в отношении футболиста Игоря Денисова за оскорбление допинг-инспектора

Российский футбольный союз (РФС) прокомментировал инцидент с полузащитником «Локомотива» Игорем Денисовым, который оскорбил допинг-инспектора во время прохождения внесоревновательного тестирования.

«Локомотив» оштрафовал игрока на 1 млн рублей.

«РФС уже получил разъяснение клуба и самого футболиста. Принятые клубом меры полностью устраивают руководство союза. Инцидент можно считать исчерпанным. Никаких дополнительных санкций не предусмотрено. Соответствующие документы уже отправлены в РУСАДА», — приводит «Спорт-Экспресс» заявление пресс-службы РФС.

Ранее сообщалось, что Денисов может пропустить одну из ближайших игр «Локомотива» за оскорбление допинг-инспектора.