Чемпионка ОИ-2010 Слепцова родила сына

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Российская биатлонистка, чемпионка Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере Светлана Слепцова стала мамой.

Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсменка родила сына 20 апреля в Ханты-Мансийске.

Отмечается, что ребёнок появился на свет путём планового кесарева сечения, операция прошла без осложнений.

Слепцова завершила карьеру в сентябре 2017 года.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты поднялись на вершину вулкана на Камчатке.

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