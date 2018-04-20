Чемпионка ОИ-2010 Слепцова родила сына

Российская биатлонистка, чемпионка Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере Светлана Слепцова стала мамой.

Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсменка родила сына 20 апреля в Ханты-Мансийске.

Отмечается, что ребёнок появился на свет путём планового кесарева сечения, операция прошла без осложнений.

Слепцова завершила карьеру в сентябре 2017 года.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты поднялись на вершину вулкана на Камчатке.