Чемпионка ОИ-2010 Слепцова родила сына
Российская биатлонистка, чемпионка Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере Светлана Слепцова стала мамой.
Об этом сообщает РИА Новости.
Спортсменка родила сына 20 апреля в Ханты-Мансийске.
Отмечается, что ребёнок появился на свет путём планового кесарева сечения, операция прошла без осложнений.
Слепцова завершила карьеру в сентябре 2017 года.
Ранее сообщалось, что российские биатлонисты поднялись на вершину вулкана на Камчатке.
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