Матчи чемпионата Египта по футболу перенесены из-за Салаха

В Египте были перенесены матчи чемпионата страны по футболу, чтобы болельщики смогли увидеть, как Мохамед Салах, возможно, получит приз лучшему игроку Английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам сезона.

Об этом сообщает Filgoal. Церемония награждения пройдёт 22 апреля. Салах является одним из главных претендентов на награду по версии Профессиональной футбольной ассоциации (PFA). Ранее Клопп сказал игрокам «Ливерпуля», что они могут тренироваться голыми, поскольку все смотрят на Салаха.