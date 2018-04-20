Путин поздравил с юбилеем двукратного олимпийского чемпиона Фетисова

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Президент РФ Владимир Путин поздравил российского хоккеиста, заслуженного тренера России, депутата Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслава Фетисова с 60-летним юбилеем.
Путин поздравил с юбилеем двукратного олимпийского чемпиона Фетисова
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Телеграмма главы государства опубликована 20 апреля на сайте Кремля.

«Отмечу вашу значимую общественную деятельность, искреннюю заботу о продвижении победных традиций российского спорта, популяризации активного образа жизни в нашей стране», — написано в поздравлении.

Путин пожелал двукратному олимпийскому чемпиону, семикратному чемпиону мира здоровья и реализации намеченных планов.

Ранее Фетисов заявил, что не позволит исключить «Адмирал» и «Амур» из КХЛ.

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