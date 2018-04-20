Путин поздравил с юбилеем двукратного олимпийского чемпиона Фетисова
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Телеграмма главы государства опубликована 20 апреля на сайте Кремля.
«Отмечу вашу значимую общественную деятельность, искреннюю заботу о продвижении победных традиций российского спорта, популяризации активного образа жизни в нашей стране», — написано в поздравлении.
Путин пожелал двукратному олимпийскому чемпиону, семикратному чемпиону мира здоровья и реализации намеченных планов.
Ранее Фетисов заявил, что не позволит исключить «Адмирал» и «Амур» из КХЛ.