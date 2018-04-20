Григорян резко высказался о своей отставке с поста тренера ФК «Луч-Энергия»

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Александр Григорян прокомментировал решение руководства футбольного клуба «Луч-Энергия» отправить его в отставку с поста главного тренера команды.

«Сейчас получается, что меня слили, как будто в унитаз. Непонятно, для чего вообще приглашали. Я возмущён этим беспределом. Мне нечего сказать, есть желание орать и материться от несправедливости. Но больше всего мне хочется сейчас помолчать», — приводит слова Григоряна «Чемпионат».

Специалист отметил, что до начала турнира хотел встретиться с фанатами «Луча-Энергии», но они отказались.

«У них изначально была позиция — гнобить и всё», — подчеркнул Григорян.

Ранее «Луч-Энергия» объявил о расторжении контракта с Григоряном c формулировкой «из-за неудовлетворительных результатов в 2018 году».

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