Индия намерена провести летние Олимпийские игры 2032 года

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Индия заявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на проведение летних Олимпийских игр 2032 года.

Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на главу Индийской олимпийской ассоциации Нариндера Батру.

«Мы собираемся подать заявки на проведение трёх мероприятий: юношеских Олимпийских игр в 2026 году, Азиатских игр в 2030 году и летних Олимпийских игр в 2032 году. Возможно, у нас не получится их провести, однако мы почувствуем дух этих соревнований», — заявил Батра.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург может претендовать на проведение летней Олимпиады 2032 или 2036 года.

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