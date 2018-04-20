ФК «Луч-Энергия» объявил о расторжении контракта с тренером Григоряном

Владивостокский футбольный клуб «Луч-Энергия» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Александром Григоряном c формулировкой «из-за неудовлетворительных результатов в 2018 году».

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что временно исполняющим обязанности наставника стал старший тренер Александр Алфёров.

«Конечно, мы ожидали других результатов. Со своей стороны руководство клуба создало все условия, чтобы у футболистов было всё необходимое для качественной подготовки к календарным матчам. Тем не менее за время работы Александра Витальевича у клуба, к сожалению, 4 поражения, 2 ничьи и лишь 2 победы», — заявил член правления клуба «Луч-Энергия» Дмитрий Друян.

Он отметил, что угроза вылета команды из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) до сих пор существует. Однако выразил надежду, что футболисты способны показать качественную игру и сохранить прописку в ФНЛ.

Ранее сам Григорян рассказал о конфликте с фанатом команды, который позвонил ему и предложил приехать голым на Дворцовую площадь.