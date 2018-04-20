Двое малайзийцев отправились на мотоциклах в Москву на ЧМ-2018 по футболу

Двое представителей малайзийского мотоклуба Утаякумару и Муругану отправились в Россию, чтобы посетить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщает ТАСС.

Малайзийцам предстоит преодолеть более 16 тыс. км. Их маршрут пройдёт через Таиланд, Камбоджу, Вьетнам, Лаос, Китай, Монголию, после чего они пересекут российскую границу, где конечным пунктом станет Москва.

Как отметили представители посольства России в Куала-Лумпуре, это первое подобное путешествие в истории Малайзии.

Ранее министр иностранных дел Бельгии назвал бессмысленным бойкот ЧМ-2018 по футболу.