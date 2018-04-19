«Реал Сосьедад» разгромил «Атлетико» в матче Примеры

«Реал Сосьедад» на своём поле одержал разгромную победу над мадридским «Атлетико» в матче 33-го тура испанской Примеры.

Встреча завершилась со счётом 3:0.

Победу команде из Сан-Себастьяна принёс гол Виллиана Жозе и дубль Хуанми.

«Атлетико» не сумел сократить отставание от «Барселоны», которое составляет 12 очков, и, таким образом, каталонцы могут досрочно оформить чемпионство, если обыграют «Депортиво» в следующем туре. «Реал Сосьедад» благодаря победе поднялся на 11-е место.

Ранее экс-футболист сборной Аргентины посоветовал Лионелю Месси больше не играть за «Барселону» в этом сезоне, а готовиться к ЧМ-2018.