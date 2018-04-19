Камболов: даже не знаю, что ФИФА от меня хотела

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Защитник казанского «Рубина» и сборной России по футболу Руслан Камболов прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) закрыть его дело о предполагаемом нарушении антидопинговых правил.

«В последнее время испытывал определённое напряжение. Не хотелось, чтобы вся эта ситуация повлияла на мою карьеру. Но ФИФА прислала письмо, что дело закрыто. Я даже не вникал в суть. Чем больше об этом думаешь, тем хуже. Старался концентрироваться на работе. Даже не знаю, что ФИФА от меня хотела. Самое главное — всё разрешилось в мою пользу», — приводит слова Камболова «Спорт-Экспресс».

Он заявил, что не хочет придавать этому делу какой-либо политический подтекст, но отметил, что в свете дисквалификаций соотечественников, выступающих в других видах спорта, чувствовал некие опасения.

«Естественно, начинаешь думать. Ты ни в чём не виноват, а можешь пострадать и оказаться нигде. Согласитесь, не очень хорошо. Хотя я был уверен в себе и в своих юристах, в РФС», — добавил футболист.

Ранее стало известно, что ФИФА закрыла дело Камболова о нарушении антидопинговых правил.

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