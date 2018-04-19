Камболов: даже не знаю, что ФИФА от меня хотела
«В последнее время испытывал определённое напряжение. Не хотелось, чтобы вся эта ситуация повлияла на мою карьеру. Но ФИФА прислала письмо, что дело закрыто. Я даже не вникал в суть. Чем больше об этом думаешь, тем хуже. Старался концентрироваться на работе. Даже не знаю, что ФИФА от меня хотела. Самое главное — всё разрешилось в мою пользу», — приводит слова Камболова «Спорт-Экспресс».
Он заявил, что не хочет придавать этому делу какой-либо политический подтекст, но отметил, что в свете дисквалификаций соотечественников, выступающих в других видах спорта, чувствовал некие опасения.
«Естественно, начинаешь думать. Ты ни в чём не виноват, а можешь пострадать и оказаться нигде. Согласитесь, не очень хорошо. Хотя я был уверен в себе и в своих юристах, в РФС», — добавил футболист.
Ранее стало известно, что ФИФА закрыла дело Камболова о нарушении антидопинговых правил.