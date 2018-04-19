Кокорин назвал защитника «Зенита» Скроботова достойным нападающим

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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал гол защитника Ильи Скроботова, принёсший победу команде в перенесённом матче 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с московским «Динамо».

«Когда-то и я забивал в 17. Достойный нападающий растёт», — написал Кокорин в разделе Stories на своей странице в Instagram.

    Ранее сообщалось, что болельщики «Зенита» признали лучшим игроком матча с «Динамо» футболиста, появившегося на поле на 88-й минуте.

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